Рыскин — о работе судей в игре со «Спартаком»: всем было нужно, чтобы мы потеряли очки

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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин считает, что спорные решения арбитров повлияли на исход матча 25-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

«Нечего комментировать, все вопросы судье задавайте. Послушайте, он не удаляет нападающего «Спартака» Соболева, потом два игрока лежат, а он даёт подавать угловой. Всем нужно было, чтобы мы очки потеряли, пусть радуются», — цитирует Рыскина ТАСС.

Он дал понять, что «Ростов» не намерен обращаться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС).

«Да толку к ним обращаться», — заключил Рыскин.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе команды Валерия Карпина мяч забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4). Карпин получил красную карточку в концовке матча. На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).

Ранее сообщалось, что Карпина удалили в матче со «Спартаком» за демонстративное несогласие с действиями судьи.



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