Гол Левандовски помог «Барселоне» разгромить «Бетис» в матче Примеры

«Барселона» на своём поле нанесла разгромное поражение «Бетису» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 4:0 в пользу каталонского клуба.

Мячи забили Андреас Кристенсен (14-я минута), Роберт Левандовски (36-я), Рафинья (39-я). Гвидо Родригес (82-я) записал на свой счёт автогол.

Команда из Севильи после удаления в первом тайме Эдгара Гонсалеса (33-я) доигрывала матч в меньшинстве.

«Барселона» с 79 очками продолжает лидировать в чемпионате Испании. «Бетис» (49) располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что хет-трик Карима Бензема помог «Реалу» обыграть «Альмерию» в матче Примеры.