Хавбека «Ростова» Щетинина госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму

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Стал известен характер травмы полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина, которую игрок получил во время матча 25-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

Щетинин был заменён «в связи с жалобой на головокружение, тошноту, головную боль, боль в области шейного отдела позвоночника», говорится в протоколе матча.

По словам врача команды Владимира Шуляка, у футболиста «подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, оглушение, ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника, повреждение зубов верхней челюсти».

Уточняется, что игрок госпитализирован на скорой помощи в ГКБ им. Боткина.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. Щетинин был заменён на 18-й минуте встречи. Его место на поле занял Даниил Уткин.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61). 

Ранее сообщалось, что Карпина удалили в матче со «Спартаком» за демонстративное несогласие с действиями судьи.

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