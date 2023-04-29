Федун: Карпина радуют пенальти только в ворота соперников

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину не стоило требовать пенальти в ворота столичной команды.

«Валера — очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьёт «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

По его мнению, для Карпина матчи со «Спартаком» являются принципиальными.

«Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Для всех бывших спартаковцев кровь из носу хочется обыграть «Спартак», — добавил Федун.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе команды Карпина мяч забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4). Карпин получил красную карточку в концовке матча.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).

Ранее Карпин прокомментировал красную карточку в матче со «Спартаком».