Соболев — о ничьей с «Ростовом»: можно меня обвинять, что не забил столько моментов

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о ничьей в матче 25-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Хорошая концовка. Да, забили. Да, сравняли. Но сколько я сегодня не забил… Забей я хотя бы один из моментов, всё было бы иначе. Чуть-чуть зрелищности дали — решили забить в концовке. Тут можно и меня обвинять, что не забил столько моментов», — цитирует Соболева «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. Единственный гол в составе красно-белых забил Соболев на 94-й минуте.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее сообщалось, что Соболев забил пять голов в последних трёх турах РПЛ.

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