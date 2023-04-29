Соболев — о ничьей с «Ростовом»: можно меня обвинять, что не забил столько моментов
«Хорошая концовка. Да, забили. Да, сравняли. Но сколько я сегодня не забил… Забей я хотя бы один из моментов, всё было бы иначе. Чуть-чуть зрелищности дали — решили забить в концовке. Тут можно и меня обвинять, что не забил столько моментов», — цитирует Соболева «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. Единственный гол в составе красно-белых забил Соболев на 94-й минуте.
«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).
Ранее сообщалось, что Соболев забил пять голов в последних трёх турах РПЛ.