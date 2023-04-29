Абаскаль: проиграть «Ростову» было бы несправедливо

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что столичная команда заслуженно добилась ничейного результата в матче 25-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Честно говоря, нельзя было проигрывать в такой ситуации и таком матче. Это было бы несправедливо. Мы создали больше моментов, подали больше угловых, мы не тянули время», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Испанский специалист отметил, что «Ростов» прессингует выше всех в чемпионате».

«Мы пропустили после дальнего удара. Такое бывает. Но наше желание не тянуть время, играть в футбол было вознаграждено», — добавил Абаскаль.

В составе команды Карпина забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4). Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку в концовке матча.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61). Джикия был заменён в перерыве встречи.

Ранее Карпин прокомментировал красную карточку в матче со «Спартаком».