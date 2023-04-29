Абаскаль: Джикия почувствовал мышечную боль в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о характере травмы Георгия Джикии, которую капитан красно-белых получил в матче 25-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Джикия почувствовал мышечную боль. Пока не знаем, что это», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе команды Карпина забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4).

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61). Джикия был заменён в перерыве встречи.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку в концовке матча.

Ранее Карпин прокомментировал красную карточку в матче со «Спартаком».





