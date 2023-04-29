Карпин получил красную карточку в концовке матча со «Спартаком»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин будет наблюдать за своей командой в матче 26-го тура чемпионата России по футболу с трибуны стадиона.

Главный судья встречи Кирилл Левников из Санкт-Петербурга после окончания матча 25-го тура с московским «Спартаком» показал наставнику сборной России красную карточку.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе команды Карпина забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4).

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).

Ранее сообщалось, что Мацей Рыбус может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.

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