Поткин: на тай-брейке психологическое преимущество будет на стороне Непомнящего

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Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин поделился ожиданиями от тай-брейка своего подопечного в матче за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.
Поткин: на тай-брейке психологическое преимущество будет на стороне Непомнящего
  • AFP
  • © Pierre-Philippe MARCOU

«На предстоящем тай-брейке всегда важны состояние шахматиста и его самооценка. Не сомневаюсь, что сегодняшняя партия, в которой Ян доминировал на протяжении всей игры, только придаст ему силы и уверенности в предстоящем бою. Теперь уже психологическое преимущество будет на стороне Яна, и он добьётся успеха», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Владимир Поткин высказался о ничьей Непомнящего в 14-й партии матча за звание чемпиона мира с Дин Лижэнем.

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