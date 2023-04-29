Тренер «Колорадо» заявил, что Ничушкин отсутствует в команде по личным причинам

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар подтвердил, что нападающий Валерий Ничушкин отсутствует по личным причинам.

«Это не касается дисциплинарных причин, а связано с личными», — приводит слова Беднара Denver Post.

Пресс-служба «Колорадо» сообщила, что Ничушкин 23 апреля после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение «Колорадо» по личным причинам.

В сезоне-2022/23 россиянин провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 очков. Его показатель полезности — «+15».

Ранее сообщалось, что в номере хоккеиста Ничушкина обнаружили пьяную девушку.