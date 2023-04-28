Матыцин провёл рабочую встречу с президентом Сенегала
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
«Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом и наращиванию взаимного участия спортсменов наших стран в проводимых спортивных мероприятиях.
Приветствуем стремление сенегальских студентов обучаться в России, изучать её язык и культуру», — отметил Матыцин в ходе встречи.
Он также отметил, что Сенегал является важным партнёром России в Африке. А страны связывают прочные узы дружбы, взаимного доверия и уважения.
Ранее министр спорта Олег Матыцин прокомментировал мировой рекорд Евгении Чикуновой на чемпионате России по плаванию в Казани.