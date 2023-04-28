Матыцин провёл рабочую встречу с президентом Сенегала

Короткая ссылка
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с президентом Республики Сенегал Маки Саллом.
Матыцин провёл рабочую встречу с президентом Сенегала
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

«Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом и наращиванию взаимного участия спортсменов наших стран в проводимых спортивных мероприятиях.

Приветствуем стремление сенегальских студентов обучаться в России, изучать её язык и культуру», — отметил Матыцин в ходе встречи.

Он также отметил, что Сенегал является важным партнёром России в Африке. А страны связывают прочные узы дружбы, взаимного доверия и уважения.

Ранее министр спорта Олег Матыцин прокомментировал мировой рекорд Евгении Чикуновой на чемпионате России по плаванию в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить