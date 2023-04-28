Трансфер Оздоева в «Лилль» сорвался после февраля 2022-го

Анзор Гаргаев, агент Магомеда Оздоева, рассказал, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» мог продолжить карьеру в клубе из Западной Европы.

«На нас обоих одновременно вышел спортивный директор футбольного клуба «Лилль». Мы с ним разговаривали, они хотели подписать Магомеда. Они давали ему хорошие условия», — цитирует Гаргаева Metaratings.

По его словам, после 24 февраля 2022 года руководство команды из департамента Нор дало понять, что трансфер будет невозможно осуществить.

«Однако нужно отдать должное французской стороне, что они честно признались. Была такая формулировка: даже если мы подпишем контракт, он может не получить рабочую визу», — добавил Гаргаев.

После того как трансфер в «Лилль» сорвался, Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк». 30-летний полузащитник сборной России в 28 матчах во всех турнирах забил за турецкий клуб пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в «Бешикташе» опровергли новость об интересе к игрокам РПЛ.