Чемпион мира Курьянов стал новым генменеджером «Авангарда»

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В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» сообщили, что Антон Курьянов назначен на пост генерального менеджера омской команды.
Чемпион мира Курьянов стал новым генменеджером «Авангарда»

Рашид Хабибулин перешёл на должность ассистента генерального менеджера, сообщает пресс-служба «Авангарда».

Ястребы в сезоне-2022/23 заняли третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» дошёл до финала конференции, где потерпел поражение от казанского «Ак Барса» (1-4).

40-летний Курьянов выступал за омичей с 2003 по 2013 год. Ранее он также входил в тренерский штаб «Авангарда». Курьянов в составе сборной России завоевал золотые медали чемпионата мира 2009 года.

Ранее сообщалось, что «Авангард» заинтересован в услугах нападающего Никиты Гусева.

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