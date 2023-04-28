Чемпион мира Курьянов стал новым генменеджером «Авангарда»

В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» сообщили, что Антон Курьянов назначен на пост генерального менеджера омской команды.

Рашид Хабибулин перешёл на должность ассистента генерального менеджера, сообщает пресс-служба «Авангарда».

Ястребы в сезоне-2022/23 заняли третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» дошёл до финала конференции, где потерпел поражение от казанского «Ак Барса» (1-4).

40-летний Курьянов выступал за омичей с 2003 по 2013 год. Ранее он также входил в тренерский штаб «Авангарда». Курьянов в составе сборной России завоевал золотые медали чемпионата мира 2009 года.

Ранее сообщалось, что «Авангард» заинтересован в услугах нападающего Никиты Гусева.