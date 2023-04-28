Родионенко: заявление спортсменов ОКР нужно было делать раньше

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Старший тренер сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен продолжать отстаивать интересы российских спортсменов.

«У нас большие вопросы к ОКР, почему они тянут. Только сейчас спортсмены проснулись, когда полным ходом идут отборочные турниры. Сейчас очень сложная ситуация для спортсменов, тренеров», — цитирует Родионенко РИА Новости.

Она подчеркнула, что главное удержать всех российских тренеров и спортсменов в стране, поскольку их пытаются переманить другие сборные. Родионенко также подчеркнула, что Россию не устраивает нейтральный статус, поэтому не стоит соглашаться ни на какие уступки.

«ОКР надо обращаться в суд или ещё куда-то, нужно что-то предпринимать. Хотя бы видимость борьбы обозначить, что наша страна борется за своё положение», — добавила тренер.

МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

ОКР считает, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения.

Ранее Ирина Роднина назвала русофобией условия допуска россиян на международные турниры.

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