Родионенко: заявление спортсменов ОКР нужно было делать раньше

Старший тренер сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен продолжать отстаивать интересы российских спортсменов.

«У нас большие вопросы к ОКР, почему они тянут. Только сейчас спортсмены проснулись, когда полным ходом идут отборочные турниры. Сейчас очень сложная ситуация для спортсменов, тренеров», — цитирует Родионенко РИА Новости.

Она подчеркнула, что главное удержать всех российских тренеров и спортсменов в стране, поскольку их пытаются переманить другие сборные. Родионенко также подчеркнула, что Россию не устраивает нейтральный статус, поэтому не стоит соглашаться ни на какие уступки.

«ОКР надо обращаться в суд или ещё куда-то, нужно что-то предпринимать. Хотя бы видимость борьбы обозначить, что наша страна борется за своё положение», — добавила тренер.

МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

ОКР считает, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения.

Ранее Ирина Роднина назвала русофобией условия допуска россиян на международные турниры.