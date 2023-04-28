Monaco Life: Головин вернулся к тренировкам в общей группе «Монако»
26-летний хавбек сборной России вернулся к тренировкам в общей группе команды с берега Лигурийского моря, написал в своем Twitter журналист Люк Энтвисл.
Головин не принял участия в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу с «Лансом» (0:3) из-за болезни.
Россиянин в 29 матчах чемпионата Франции забил семь мячей и отдал столько же результативных передач.
«Монако» с 61 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в Лиге 1 «Пари Сен-Жермен». Монегаски в матче 33-го тура дома примут «Монпелье» 30 апреля.
Ранее сообщалось, что дубль Килиана Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Анже» в матче Лиги 1.