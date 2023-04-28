Апелляционный комитет РФС оставил в силе техническое поражение «Пари НН» от «Торпедо»
- АГН «Москва»
«Апелляционный комитет рассмотрел жалобу «Пари НН» и оставил в силе решение КДК засчитать техническое поражение клубу в матче с «Торпедо» за неправомерный выход на поле футболиста Ярослава Михайлова», — цитирует представителя пресс-службы РФС ТАСС.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС 22 марта присудил «Пари НН» техническое поражение в матче с «Торпедо». За нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек.
Игра 20-го тура чемпионата России в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.
Ранее Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС вынесла решения по спорным эпизодам матча 24-го тура чемпионата страны между «Пари НН» и «Крыльями Советов».