Апелляционный комитет РФС оставил в силе техническое поражение «Пари НН» от «Торпедо»

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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по разбирательству спорной ситуации матча 20-го тура чемпионата страны между нижегородским «Пари НН» и московским «Торпедо».
Апелляционный комитет РФС оставил в силе техническое поражение «Пари НН» от «Торпедо»
  • АГН «Москва»

«Апелляционный комитет рассмотрел жалобу «Пари НН» и оставил в силе решение КДК засчитать техническое поражение клубу в матче с «Торпедо» за неправомерный выход на поле футболиста Ярослава Михайлова», — цитирует представителя пресс-службы РФС ТАСС.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС 22 марта присудил «Пари НН» техническое поражение в матче с «Торпедо». За нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек.

Игра 20-го тура чемпионата России в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

Ранее Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС вынесла решения по спорным эпизодам матча 24-го тура чемпионата страны между «Пари НН» и «Крыльями Советов».

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