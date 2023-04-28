Овечкин пожелал Орлову выиграть Кубок Стэнли в сезоне-2022/23
«Вот от нас ушёл Орёл. Дай бог, чтобы он завоевал Кубок Стэнли с «Бостоном». Поживём — увидим», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».
37-летний воспитанник московского «Динамо» дал понять, что в целом доволен прошедшим сезоном.
«Вижу позитив в том, что я вышел на второе место в истории в списке лучших снайперов. Этот сезон получился очень тяжёлым — с моральной точки зрения, потому что физически я себя чувствовал нормально», — добавил Овечкин.
Орлов установил личный рекорд за «Брюинз» среди защитников в Кубке Стэнли. 31-летний воспитанник новокузнецкой школы хоккея стал первым защитником в истории команды из Массачусетса, который смог набрать очки в четырёх дебютных матчах подряд плей-офф НХЛ.
Орлов в феврале перешёл из «Вашингтона» в «Бостон». «Кэпиталз» в текущем сезоне не смогли пробиться в плей-офф.
Овечкин и Орлов в составе «Вашингтона» выиграли Кубок Стэнли в 2018 года.
«Бостон» в первом раунде плей-офф ведёт в серии с «Флорида Пантерз» со счётом 3-2.
Ранее сообщалось, что Овечкин во второй раз может сыграть за ФК «Динамо».