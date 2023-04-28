Митрофанов: отстранение России не повлияло на отношения с УЕФА

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов дал понять, что РФС продолжает поддерживать рабочие контакты с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в условиях санкций.
Митрофанов: отстранение России не повлияло на отношения с УЕФА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Отношения с УЕФА? Такие же. Хуже не стали. Лучше? К сожалению, пока мы не находимся в стадии принятия решения», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

По его словам, решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола в случае необходимости надо будет принять в начале июня.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

18 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил об отказе от участия в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). 21 апреля стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с ОАЭ. 

Ранее бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин рассказал о ходе переговоров РФС с УЕФА о возможном возвращении российского футбола на европейскую арену.

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