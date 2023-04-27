Кагарлицкий отдал 300-ю голевую передачу в КХЛ и стал седьмым игроком в истории лиги

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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий стал седьмым игроком в истории КХЛ, который отдал 300-ю голевую передачу в лиге.
Кагарлицкий отдал 300-ю голевую передачу в КХЛ и стал седьмым игроком в истории лиги
  • Legion-Media

В Москве проходит финальный матч плей-офф Кубка Гагарина. ЦСКА принимает на своём льду «Ак Барс». Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу гостей.

Кагарлицкий отдал 300-ю голевую передачу в КХЛ и стал седьмым игроком в истории Лиги, преодолевшим эту отметку.

Лучшие ассистентами в истории КХЛ являются Вадим Шипачёв — 599, Сергей Мозякин — 509, Александр Радулов — 428, Данис Зарипов — 393, Никита Гусев — 320, Линус Умарк — 305. 

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о необходимости создать конкуренцию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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