Кагарлицкий отдал 300-ю голевую передачу в КХЛ и стал седьмым игроком в истории лиги
- Legion-Media
В Москве проходит финальный матч плей-офф Кубка Гагарина. ЦСКА принимает на своём льду «Ак Барс». Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу гостей.
Кагарлицкий отдал 300-ю голевую передачу в КХЛ и стал седьмым игроком в истории Лиги, преодолевшим эту отметку.
Лучшие ассистентами в истории КХЛ являются Вадим Шипачёв — 599, Сергей Мозякин — 509, Александр Радулов — 428, Данис Зарипов — 393, Никита Гусев — 320, Линус Умарк — 305.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о необходимости создать конкуренцию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).