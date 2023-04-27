Юношеская сборная России по футболу проведёт два матча против сверстников из ОАЭ

Юношеская сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча против команды ОАЭ.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встречи пройдут 28 и 31 мая в Дубае. В состав сборной войдут игроки 2004 и 2005 года рождения.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что представители РФС могут встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино в мае.