Юношеская сборная России по футболу проведёт два матча против сверстников из ОАЭ

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Юношеская сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча против команды ОАЭ.
Юношеская сборная России по футболу проведёт два матча против сверстников из ОАЭ
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Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встречи пройдут 28 и 31 мая в Дубае. В состав сборной войдут игроки 2004 и 2005 года рождения.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 

Ранее сообщалось, что представители РФС могут встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино в мае.

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