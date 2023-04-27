Анчелотти является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии

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Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес заявил, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти является главным кандидатом на пост наставника сборной Бразилии.
Анчелотти является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии
  • Gettyimages.ru

«Анчелотти всегда был нашим первым номером в списке, но у нас есть и план Б», — приводит слова Родригеса Calciomercato.

9 декабря Тите подал в отставку с поста главного тренера бразильской команды. Специалист объявил об уходе после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что клуб не отпустил защитника Роберта Ренана в молодёжную сборную Бразилии.

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