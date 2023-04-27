«РБ Спорт»: полузащитнику «Краснодара» Боржесу предстоит операция

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Полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу придётся перенести операцию после полученной травмы в матче 24-го тура со «Спартаком».
«РБ Спорт»: полузащитнику «Краснодара» Боржесу предстоит операция
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «РБ Спорт», сейчас футболист находится в расположении клуба. В ближайшие дни полузащитнику предстоит операция. В этом сезоне Боржес не поможет своей команде.

Причины операции не уточняются.

У хавбека перелом лицевой кости, полученный в борьбе за мяч с защитником Георгием Джикией. Россиянин вытащил язык Боржесу после игрового столкновения.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Ранее агент хавбека «Краснодара» Боржеса рассказал о его состоянии.

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