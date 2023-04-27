«РБ Спорт»: полузащитнику «Краснодара» Боржесу предстоит операция
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Как сообщает «РБ Спорт», сейчас футболист находится в расположении клуба. В ближайшие дни полузащитнику предстоит операция. В этом сезоне Боржес не поможет своей команде.
Причины операции не уточняются.
У хавбека перелом лицевой кости, полученный в борьбе за мяч с защитником Георгием Джикией. Россиянин вытащил язык Боржесу после игрового столкновения.
Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Ранее агент хавбека «Краснодара» Боржеса рассказал о его состоянии.