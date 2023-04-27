Бабаев: ЦСКА встретится с Каманцевым более открыто и централизованно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что армейский клуб встретится с главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павлом Каманцевым.

«Договорились, что просто получим соответствующее приглашение. Это будет более централизованно, открыто, чтобы не возникало ни у кого никаких вопросов и инсинуаций», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит». Команда в 24 матчах набрала 58 очков. Следом идут «Ростов» (49), «Спартак» (48) и ЦСКА (45). До конца чемпионата осталось шесть туров.

Ранее в ЦСКА сообщили, что у клуба нет предложений по Карраскалю.