Кох: голкипер Зоммер может покинуть «Баварию»

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер может покинуть мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Максимилиан Кох в социальных сетях, Зоммер не хочет становиться запасным вратарём, поэтому летом может покинуть клуб.

Уточняется, что руководство «Баварии» недовольно игрой голкипера в последних матчах.

Контракт клуба с 34-летним швейцарцем рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что другой голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил перелом ноги во время катания на лыжах и больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Тухель хочет переманить полузащитника «Челси» Ковачича в «Баварию».