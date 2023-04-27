Кох: голкипер Зоммер может покинуть «Баварию»

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Вратарь «Баварии» Ян Зоммер может покинуть мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.
Кох: голкипер Зоммер может покинуть «Баварию»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Максимилиан Кох в социальных сетях, Зоммер не хочет становиться запасным вратарём, поэтому летом может покинуть клуб.

Уточняется, что руководство «Баварии» недовольно игрой голкипера в последних матчах.

Контракт клуба с 34-летним швейцарцем рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что другой голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил перелом ноги во время катания на лыжах и больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Тухель хочет переманить полузащитника «Челси» Ковачича в «Баварию».

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