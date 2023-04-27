Кох: голкипер Зоммер может покинуть «Баварию»
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Как сообщает журналист Максимилиан Кох в социальных сетях, Зоммер не хочет становиться запасным вратарём, поэтому летом может покинуть клуб.
Уточняется, что руководство «Баварии» недовольно игрой голкипера в последних матчах.
Контракт клуба с 34-летним швейцарцем рассчитан до 30 июня 2025 года.
Напомним, что другой голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил перелом ноги во время катания на лыжах и больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что Тухель хочет переманить полузащитника «Челси» Ковачича в «Баварию».