Гинер рассказал, почему перестал заходить в раздевалку ЦСКА

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Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему перестал заходить в раздевалку армейского клуба.
Гинер рассказал, почему перестал заходить в раздевалку ЦСКА
  • РИА Новости

«В какой-то момент, наверное, уже после Валерия Георгиевича понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера. Соответственно, я прекратил это делать», — цитирует Гинера «Матч ТВ».

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит». Команда в 24 матчах набрала 58 очков. Следом идут «Ростов» (49), «Спартак» (48) и ЦСКА (45). До конца чемпионата осталось шесть туров.

Ранее в ЦСКА сообщили, что у клуба нет предложений по Карраскалю.

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