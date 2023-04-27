Гинер рассказал, почему перестал заходить в раздевалку ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему перестал заходить в раздевалку армейского клуба.

«В какой-то момент, наверное, уже после Валерия Георгиевича понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера. Соответственно, я прекратил это делать», — цитирует Гинера «Матч ТВ».

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит». Команда в 24 матчах набрала 58 очков. Следом идут «Ростов» (49), «Спартак» (48) и ЦСКА (45). До конца чемпионата осталось шесть туров.

Ранее в ЦСКА сообщили, что у клуба нет предложений по Карраскалю.