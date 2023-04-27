Tuttosport: «Торино» рассчитывает на скидку от «Аталанты» при выкупе Миранчука

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Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук может сохранить прописку в клубе.
Tuttosport: «Торино» рассчитывает на скидку от «Аталанты» при выкупе Миранчука
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Tuttosport, руководство «Торино» рассматривает разные варианты сохранения российского полузащитника на следующий сезон.

По информации источника, туринский клуб рассчитывает на скидку от «Аталанты» при выкупе Миранчука.

Напомним, что права на 27-летнего россиянина принадлежат бергамской «Аталанте». 

6 апреля появилась информация, что «Торино» отказался выкупать Миранчука у «Аталанты».

В текущем сезоне россиянин сыграл в 25 матчах за «быков» во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. 

Ранее представитель Миранчука рассказал, что многие команды из Европы заинтересованы в Алексее.

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