В «Урале» сообщили, что Газинский выбыл до конца сезона
- РИА Новости
«Газинский закончил этот чемпионат. Ждём его в следующем сезоне», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».
Встреча в Екатеринбурге армейцев и «Урала» на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут (тоже с 11-метровой отметки). Газинский получил травму на 19-й минуте и покинул поле.
24 апреля Газинский успешно перенёс операцию на плече.
Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко назвал причины поражения от «Ростова» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).