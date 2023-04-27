В «Урале» сообщили, что Газинский выбыл до конца сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии хавбека Юрия Газинского.

«Газинский закончил этот чемпионат. Ждём его в следующем сезоне», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Екатеринбурге армейцев и «Урала» на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут (тоже с 11-метровой отметки). Газинский получил травму на 19-й минуте и покинул поле.

24 апреля Газинский успешно перенёс операцию на плече.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко назвал причины поражения от «Ростова» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).