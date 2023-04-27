В ПСЖ рассказали о состоянии Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжает реабилитацию после травмы.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок вернулся в тренировочный центр и теперь сможет продолжить реабилитацию в Париже.

10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». По прогнозам врачей, бразилец восстановится в течение трёх-четырёх месяцев.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед».

