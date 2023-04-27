В ПСЖ рассказали о состоянии Неймара
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Игрок вернулся в тренировочный центр и теперь сможет продолжить реабилитацию в Париже.
10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». По прогнозам врачей, бразилец восстановится в течение трёх-четырёх месяцев.
В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймар в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед».