Бой Чибисова и Исаева отменён на турнире TOP DOG 20
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Причиной отмены боя стала травма Чибисова, которую он получил во время тренировочного лагеря. Поединок должен был пройти в формате пяти раундов по две минуты.
Главным событием вечера станет чемпионский поединок в полусреднем весе между Денисом Погодиным и Исой Бегаевым.
Уточняется, что Исаев получит нового оппонента.
Ранее бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов рассказал, сколько хотел бы зарабатывать за одну схватку в кулачных боях.