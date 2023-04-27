Бой Чибисова и Исаева отменён на турнире TOP DOG 20

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Главный бой вечера TOP DOG 20 между Николаем Чибисовым и Исой Исаевым отменён.
Бой Чибисова и Исаева отменён на турнире TOP DOG 20
  • Gettyimages.ru

Причиной отмены боя стала травма Чибисова, которую он получил во время тренировочного лагеря. Поединок должен был пройти в формате пяти раундов по две минуты.

Главным событием вечера станет чемпионский поединок в полусреднем весе между Денисом Погодиным и Исой Бегаевым.

Уточняется, что Исаев получит нового оппонента.

Ранее бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов рассказал, сколько хотел бы зарабатывать за одну схватку в кулачных боях.

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