Чесноков — о 15-летней Андреевой: в будущем она претендует на топ-10 в мире

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался об игре 15-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире в Мадриде (Испания).
Чесноков — о 15-летней Андреевой: в будущем она претендует на топ-10 в мире
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«Потрясающе! Это просто сенсация. Aндреева выиграла три турнира, и это говорит об её уровне. Если Мирра к концу года будет показывать такие же результаты, она 100% будет в топ-50. На Аustralian Open уже заметил её потенциал. В будущем она претендует на десятку мира», — цитирует Чеснокова Sport24.

Россиянка обыграла 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей встречи Маркета Вондроушова (Чехия) — Магда Линетт (Польша).

Ранее Сафиуллин обыграл Джарри и вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде.

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