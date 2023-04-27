Васильев: ехать на Олимпиаду нельзя, никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая заявила, что россияне не должны выступать на международных турнирах в статусе нейтральных спортсменов.
Васильев: ехать на Олимпиаду нельзя, никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам
  • РИА Новости

«Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам. Нет никакого резона рисковать. Наших спортсменов в субъективном виде спорта могут засудить, как Дину Аверину», — цитирует Васильева Sport24.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее Елена Вяльбе высказалась против выступления с нейтральным флагом.

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