Васильев: ехать на Олимпиаду нельзя, никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам
- РИА Новости
«Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам. Нет никакого резона рисковать. Наших спортсменов в субъективном виде спорта могут засудить, как Дину Аверину», — цитирует Васильева Sport24.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Елена Вяльбе высказалась против выступления с нейтральным флагом.