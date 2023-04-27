Васильев: ехать на Олимпиаду нельзя, никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая заявила, что россияне не должны выступать на международных турнирах в статусе нейтральных спортсменов.

«Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам. Нет никакого резона рисковать. Наших спортсменов в субъективном виде спорта могут засудить, как Дину Аверину», — цитирует Васильева Sport24.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Елена Вяльбе высказалась против выступления с нейтральным флагом.