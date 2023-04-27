Авербух: звёздная болезнь — это враг развития

Российский хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о звёздной болезни у спортсменов.

«Период звёздной болезни есть у любого человека, достигшего результата. Вопрос в её длительности и воспитании, заложенном родителями и тренером. Я принимаю известность отчасти как удачу. Звёздная болезнь — это враг развития, её проходят все», — цитирует хореографа ТАСС.

Авербух в паре с Ириной Лобачёвой стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2002. Дуэт также выиграл чемпионат мира и Европы.

В настоящий момент бывший фигурист ставит программы для спортсменов, а также продюсирует различные шоу.

Ранее сообщалось, что Авербух отреагировал на санкции Украины против него.