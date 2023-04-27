Авербух: звёздная болезнь — это враг развития
- РИА Новости
«Период звёздной болезни есть у любого человека, достигшего результата. Вопрос в её длительности и воспитании, заложенном родителями и тренером. Я принимаю известность отчасти как удачу. Звёздная болезнь — это враг развития, её проходят все», — цитирует хореографа ТАСС.
Авербух в паре с Ириной Лобачёвой стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2002. Дуэт также выиграл чемпионат мира и Европы.
В настоящий момент бывший фигурист ставит программы для спортсменов, а также продюсирует различные шоу.
Ранее сообщалось, что Авербух отреагировал на санкции Украины против него.