Авербух: звёздная болезнь — это враг развития

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Российский хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о звёздной болезни у спортсменов.
Авербух: звёздная болезнь — это враг развития
  • РИА Новости

«Период звёздной болезни есть у любого человека, достигшего результата. Вопрос в её длительности и воспитании, заложенном родителями и тренером. Я принимаю известность отчасти как удачу. Звёздная болезнь — это враг развития, её проходят все», — цитирует хореографа ТАСС.

Авербух в паре с Ириной Лобачёвой стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2002. Дуэт также выиграл чемпионат мира и Европы.

В настоящий момент бывший фигурист ставит программы для спортсменов, а также продюсирует различные шоу.

Ранее сообщалось, что Авербух отреагировал на санкции Украины против него.

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