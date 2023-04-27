Польша формирует коалицию для недопуска России на международные соревнования
- AFP
«Мы находимся в процессе формулирования позиции 36 государств, а 15 мая на Совете Европейского союза по вопросам спорта мы планируем принять декларацию, которая очень ясно и прозрачно будет выражать протест против возвращения россиян и белорусов на международные арены», заявил Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.
28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
30 марта стало известно, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов. Также депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Министерству спорта РФ по вопросу защиты российских спортсменов на международной арене.