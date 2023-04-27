Полузащитник «Краснодара» Кади восстановится только к началу следующего сезона

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Стали известны сроки восстановления бразильского полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса после травмы, полученной в матче 24-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Полузащитник «Краснодара» Кади восстановится только к началу следующего сезона
  • РИА Новости

«После полученной травмы реабилитация будет длиться 15–20 дней, затем тщательное восстановление в районе одного-двух месяцев. Скорее всего, он вернётся в строй уже на летних сборах», — цитирует источник Sport24.

У хавбека перелом лицевой кости, полученный в борьбе за мяч с защитником Георгием Джикией. Россиянин вытащил язык Боржесу после игрового столкновения.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему полиция начала проверку травмы хавбека «Краснодара». 

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