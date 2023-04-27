Канчельскис: Мостовой более востребован, чем Слуцкий

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что тренер Леонид Слуцкий назвал экс-игрока сборной России Александра Мостового фриком.

«Слуцкий может считать кого угодно фриком. Делаю вывод, что Мостовой более востребован, чем он, с ним никто не хочет общаться. Может, он сам не хочет общаться? Леонид, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового — потом говори что-то. Он немного неправильно себя ведёт», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В феврале Слуцкий заявил, что ему обидно, когда большие игроки, как Мостовой, становятся фриками. В ответ экс-игрок «Спартака» предложил тренеру попробовать пожонглировать с мячом, если у него это получится.

Ранее Геннадий Орлов поддержал Мостового в конфликте со Слуцким.