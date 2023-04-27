Семак о будущем Одоевского: ему нужна практика, чтобы раскрыть свои качества

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем голкипера команды Даниила Одоевского.

«Ему приходится сложно. Сначала огромные надежды и, как следствие, мысли, что всё будет легко. Но в футболе бывают моменты, когда надо терпеть и бороться. Даня — талантливый вратарь, которому нужна практика, чтобы раскрыть свои сильные качества», — цитирует Семака «Чемпионат».

19-летний голкипер провёл за клуб из Санкт-Петербурга пять матчей. Одоевский не выходил на поле в официальных матчах с 6 августа, когда был удалён в матче с «Ахматом» на 41-й минуте. Контракт вратаря с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,2 млн.

Ранее Семак оценил выступление своей команды в сезоне-2022/23.