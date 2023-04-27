Балотелли: Роналду и Месси выиграли много «Золотых мячей», потому что я не играл на 100%

Нападающий «Сьона» Марио Балотелли рассказал о том, как сам загубил свою карьеру, играя не в полную силу.

«Райола всегда говорил мне, что Роналду и Месси выиграли столько «Золотых мячей» только потому, что я играл на 20% от своих возможностей. Если бы я играл на полную, то у меня бы уже был один», — сказал Балотелли в подкасте Team Serie A FR.

Он также добавил, что жалеет о прошедшем времени и неиспользованном потенциале. Если бы у игрока была возможность вернуться в прошлое, он бы всё исправил.

Лионель Месси и Криштиану Роналду на двоих завоевали 12 «Золотых мячей». Футболисты выиграли всевозможные командные и индивидуальные титулы на клубном уровне.

Ранее президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возможном возвращении Роналду и Месси в чемпионат Испании.