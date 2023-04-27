Медведев: движение — самая сложная для меня часть в игре на грунте

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что ему даётся труднее всего во время игры на грунте.
Медведев: движение — самая сложная для меня часть в игре на грунте
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«Движение на грунте для меня самое сложное. Я чувствую, что хорошо двигаюсь на харде. Мне нравится двигаться на хардовых кортах. Мне нравится гоняться за мячами и играть длинные розыгрыши. На грунте всё не так. Я всё ещё пытаюсь учиться скользить», — сказал теннисист.

Россиянин готовится выступить на грунтовом турнире в Мадриде. Соперник Медведева по второму кругу определится позднее.

Даниил является первой ракеткой России, занимая четвёртую позицию в мировом рейтинге ATP.

Ранее сообщалось, что Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке АТР.

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