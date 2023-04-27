Канчельскис объяснил, почему Захарян и Пиняев не уедут в Европу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем российских молодых футболистов.

«Когда в Европе играли много россиян, наша лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании. Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Летом 2022 года лондонский клуб предлагал за 19-летнего Захаряна £12,6 млн, но переход не состоялся из-за ограничений, наложенных на российский футбол.

Ранее в «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Захаряном.