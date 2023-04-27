В ЦСКА сообщили, что у клуба нет предложений по Карраскалю

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал будущее колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль и интерес из Европы? Периодически бывает интерес, но до конкретных переговоров или официального предложения дело не доходило», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний игрок принял участие в 29 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Валерий Непомнящий указал на главные минусы в игре ЦСКА.