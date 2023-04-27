Семак: на сегодняшний день это самый успешный сезон «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление своей команды в сезоне-2022/23.

«Самый ли успешный этот сезон по результату и качеству игры? На сегодняшний день — да. Наша игра смотрится более стабильно и цельно — это касается и обороны, и атаки, откуда вытекает большое количество забитых мячей. Как следствие — рекордное количество очков», — цитирует Семака «Чемпионат».

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит». Команда в 24 матчах набрала 58 очков. Следом идут «Ростов» (49), «Спартак» (48) и ЦСКА (45). До конца чемпионата осталось шесть туров.

Семак заявил, что сейчас у него нет амбиций попробовать себя в другой лиге.

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