Директор «Барселоны» заявил, что не общался с Месси во время приезда игрока в Испанию

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Директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал приезд в столицу Каталонию нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«У нас не было никаких контактов с Месси. Он очень любит приезжать в Барселону, как обычно, был здесь несколько дней, но мы не разговаривали», — цитирует Алемани DAZN.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня. 

По информации СМИ, игрок вернётся в «Барселону».

Ранее тренер «Аль-Иттифака» заявил, что Месси будет играть в Саудовской Аравии.

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