Директор «Барселоны» заявил, что не общался с Месси во время приезда игрока в Испанию
«У нас не было никаких контактов с Месси. Он очень любит приезжать в Барселону, как обычно, был здесь несколько дней, но мы не разговаривали», — цитирует Алемани DAZN.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня.
По информации СМИ, игрок вернётся в «Барселону».
Ранее тренер «Аль-Иттифака» заявил, что Месси будет играть в Саудовской Аравии.