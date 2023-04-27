Фетисов — о чемпионате мира без России: пусть играют на первенство водокачки
«Чемпионат мира по хоккею без участия сборной России, как это назвать? Пусть играют на первенство водокачки. Удачи. А меня это соревнование больше вообще никак не интересует», — цитирует Фетисова «Вечерняя Москва».
ИИХФ 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что ИИХФ вернётся к рассмотрению вопроса о допуске россиян весной 2024 года.
ЧМ-2023 пройдёт с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.
Ранее сообщалось, что Флаги России и Белоруссии будут запрещены на чемпионате мира по хоккею — 2023.