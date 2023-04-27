Фетисов — о чемпионате мира без России: пусть играют на первенство водокачки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов признался, что после отстранения россиян перестал следить за чемпионатом мира по хоккею.

«Чемпионат мира по хоккею без участия сборной России, как это назвать? Пусть играют на первенство водокачки. Удачи. А меня это соревнование больше вообще никак не интересует», — цитирует Фетисова «Вечерняя Москва».

ИИХФ 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что ИИХФ вернётся к рассмотрению вопроса о допуске россиян весной 2024 года.

ЧМ-2023 пройдёт с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

Ранее сообщалось, что Флаги России и Белоруссии будут запрещены на чемпионате мира по хоккею — 2023.