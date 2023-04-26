«Челси» уступил «Брентфорду», Лэмпард проиграл четвёртый матч АПЛ подряд

«Челси» на своём поле потерпел поражение от «Брентфорда» в лондонском дерби в рамках 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Томаса Франка.

Мяч забил Брайан Мбемо (78-я минута). Сесар Аспиликуэта (37-я) записал в свой актив автогол.

Наставник синих Фрэнк Лэмпард с момента назначения не смог выиграть ни одного матча, уступив в четырёх играх АПЛ.

«Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Брентфорд» (47) располагается на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что гол Жоэля Матипа принёс «Ливерпулю» волевую победу над «Вест Хэмом».