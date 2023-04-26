МС разгромил «Арсенал» и сократил отставание от «канониров» до двух очков
Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
Мячи у победителей забили Кевин Де Брёйне (7-я, 54-я минуты), Джон Стоунз (45 + 1), Эрлинг Холанд (90 + 5). У проигравших отличился Роб Холдинг (86-я).
МС с 73 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Арсенал» (75) продолжает лидировать в чемпионате. У горожан есть ещё две игры в запасе.
Ранее сообщалось, что Трент Александер-Арнолд стал первым игроком «Ливерпуля» с пятью голевыми пасами за месяц в АПЛ.