МС разгромил «Арсенал» и сократил отставание от «канониров» до двух очков

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«Манчестер Сити» на своём поле нанёс разгромное поражение «Арсеналу» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Мячи у победителей забили Кевин Де Брёйне (7-я, 54-я минуты), Джон Стоунз (45 + 1), Эрлинг Холанд (90 + 5). У проигравших отличился Роб Холдинг (86-я).

МС с 73 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Арсенал» (75) продолжает лидировать в чемпионате. У горожан есть ещё две игры в запасе.

Ранее сообщалось, что Трент Александер-Арнолд стал первым игроком «Ливерпуля» с пятью голевыми пасами за месяц в АПЛ.

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