Семак заявил, что сейчас у него нет амбиций попробовать себя в другой лиге

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что не собирается уходить из петербургского клуба по окончании чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Драйв в «Зените» не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня — нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне», — цитирует Семака «Чемпионат».

По его словам, представители других клубов не делали ему никаких конкретных предложений по работе.

«Серьёзных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась», — добавил 47-летний специалист.

Под руководством Семака «Зенит» выиграл последние четыре чемпионата. Все идёт к тому, что петербургский клуб и в сезоне-2022/23 завоюет золотые медали. Сине-бело-голубые по итогам 24 туров с 58 очками лидируют в РПЛ. На втором месте располагается «Ростов» (49). Командам осталось провести шесть матчей.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведёт первый летний сбор в Санкт-Петербурге.