Семак заявил, что сейчас у него нет амбиций попробовать себя в другой лиге
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
«Драйв в «Зените» не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня — нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне», — цитирует Семака «Чемпионат».
По его словам, представители других клубов не делали ему никаких конкретных предложений по работе.
«Серьёзных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась», — добавил 47-летний специалист.
Под руководством Семака «Зенит» выиграл последние четыре чемпионата. Все идёт к тому, что петербургский клуб и в сезоне-2022/23 завоюет золотые медали. Сине-бело-голубые по итогам 24 туров с 58 очками лидируют в РПЛ. На втором месте располагается «Ростов» (49). Командам осталось провести шесть матчей.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проведёт первый летний сбор в Санкт-Петербурге.