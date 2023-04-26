Свитолина отказалась пожать руку Саснович после поражения в Мадриде

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Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Свитолина отказалась пожать руку Саснович после поражения в Мадриде
  • AP
  • © Mic Smith

Теннисистка с Украины потерпела поражение в матче первого круга с белоруской Александрой Саснович со счётом 4:6, 5:7. После окончания встречи украинка сразу же проследовала к судейской вышке, чтобы протянуть руку рефери, после чего отправилась к своему месту.

Следующей соперницей Саснович станет чешка Мари Боузкова.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет порядка €7,7 млн.

Ранее сообщалось, что флаги России и Белоруссии будут запрещены на чемпионате мира по хоккею — 2023.

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