УНИКС обыграл «Зенит» и вышел вперёд в полуфинальной серии

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Казанский УНИКС на своём паркете нанёс поражение петербургскому «Зениту» в пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
УНИКС обыграл «Зенит» и вышел вперёд в полуфинальной серии
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Игра на арене «Баскет-холл» в Казани завершилась со счётом 78:63 в пользу команды Велимира Перасовича.

Самым результативным в составе победителей стал Ненад Дмитриевич, который записал в свой актив 32 очка. У проигравших — Томас Эртель (13). 

Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды из столицы Татарстана. Следующая игра состоится 29 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что УГМК в 16-й раз выиграл чемпионат России среди женских команд.

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