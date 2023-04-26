Павлюченкова прошла во второй круг теннисного турнира в Мадриде

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Россиянка Анастасия Павлюченкова оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Павлюченкова прошла во второй круг теннисного турнира в Мадриде
  • Gettyimages.ru

31-летняя теннисистка из России в матче первого круга переиграла Викторию Хименес-Касинцеву из Андорры со счётом 6:1, 6:7, 7:6. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

Следующей соперницей Павлюченковой станет её соотечественница Дарья Касаткина.

Призовой фонд «Мастерса» в Мадриде составляет €7,7 млн.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Мадриде (Испания).

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