Павлюченкова прошла во второй круг теннисного турнира в Мадриде

Россиянка Анастасия Павлюченкова оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

31-летняя теннисистка из России в матче первого круга переиграла Викторию Хименес-Касинцеву из Андорры со счётом 6:1, 6:7, 7:6. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

Следующей соперницей Павлюченковой станет её соотечественница Дарья Касаткина.

Призовой фонд «Мастерса» в Мадриде составляет €7,7 млн.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Мадриде (Испания).