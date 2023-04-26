Глава судейства РФС: по Юрану нет никаких доказанных вещей

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал скандальную ситуацию после матча 24-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Крыльями Советов».

«По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, ещё что-то. «Крылья Советов», если они считали, что есть какие-то факты, наверное, должны были работать по тому матчу и что-то там решать», — цитирует Каманцева «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что «всегда есть подозрения в том, что оппоненты, хотя и очень уважаемые люди, друг другу пожмут руки при встрече, могут сделать что-то неправильное».

«Пари НН» одержал верх над «Крыльями Советов» (2:1). В составе победителей отличились Владислав Яковлев и Тимур Сулейманов. У «Крыльев» единственный гол забил Фернандо Костанца.

Генеральный директор «Крыльев» Дмитрий Андреев подал после игры в отставку. Он занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года. Андреев дал понять, что Сергей Юран во второй раз обыграл его команду при неоднозначном судействе.

«Пари НН» с 22 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Крылья» (25) располагаются на 12-й строчке.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о решении генерального директора самарского клуба Вадима Андреева покинуть свой пост.